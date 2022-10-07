Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66

07.10.2022 21:45
Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66

SALON: Muradiye SporHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun ÖzMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Cruz 17, Michalak 11, Roberson 11, Gani 4, Bruınsma 8, Yiğit 5, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Ata,BEŞİKTAŞ: Mccormack 15, Okben 13, Orelık 13, Brown 11, Coleman 4, Usher 8, Furkan 2,...

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Cruz 17, Michalak 11, Roberson 11, Gani 4, Bruınsma 8, Yiğit 5, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Ata,BEŞİKTAŞ:  Mccormack 15, Okben 13, Orelık 13, Brown 11, Coleman 4, Usher 8, Furkan 2, Burak, Efe, Emir, Yağız1'İNCİ PERİYOT: 22-13İLK YARI: 39-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'ı mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyotu 22-13 önde tamamlarken, ilk yarı ise ev sahibi ekibin 6 farkla 39-33 üstünlüğüyle sona erdi. 3'üncü periyotta Beşiktaş; Brown, Orelık ve Mccormack'ın sayılarıyla ilk defa öne geçerek, periyodu 53-56 tamamlandı. Maç ev sahibi ekibin 73-66 üstünlüğüyle sona erdi. Manisa BŞB'de Anosıke 17, Cruz 17, Michalak ve Roberson 11'er sayıyla yıldızlaştı.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Yener Yılmaz, Alper Özgök, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 - Son Dakika
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