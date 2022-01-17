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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

17.01.2022 10:39
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

Son 7 maçta 3 galibiyet

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti.

Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 10 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı.

Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.

Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Vida ve Montero oynayabilecek

Cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı.

Oğuzhan ve Larin sınırda

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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