Beşiktaş, Gaziantep FK\'ye konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.
Colley forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak.
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da yarınki müsabakada görev yapması beklenmiyor.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.
7 oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Deplasmanda 6'şar galibiyet ve mağlubiyet
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı müsabakalarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.
İki takım arasında ligde 10. randevu
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti.
Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, ligde Gaziantep FK'yi ağırladığı karşılaşmaların tümünden galibiyetle ayrıldı, deplasmanda çıktığı müsabakalarda ise rakibine üstünlük sağlayamadı.
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