Deprem mağdurları için sahaya çıkmışlardı! Beşiktaş-Atletico Madrid maçının gelirleri açıklandı - Son Dakika
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Deprem mağdurları için sahaya çıkmışlardı! Beşiktaş-Atletico Madrid maçının gelirleri açıklandı

14.04.2023 17:47

Beşiktaş ile İspanyol devi Atletico Madrid'in deprem mağdurlarına yardım maksadıyla karşı karşıya geldiği dostluk maçından 10 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ın, deprem bölgelerinde yapacağı okullar için düzenlenen dostluk maçından 10 milyon TL gelir elde edildi. A. Madrid'in dayanışma örneği göstermesi de takdir toplarken, adeta gönülleri fethettiler. Beşiktaş, İspanyol devini bu maçta 2-0'lık skorla mağlup etti.

ALKIŞLI UĞURLAMA

Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaştı. Liglerin oynandığı dönemde organize edilmesiyle daha anlamlı olmasını sağlayan mücadele için İspanya'dan zorlu yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen Atletico Madrid'in teknik ekibi ve futbolcuları herkesin takdirini kazandı. İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.

Depremzedeler için düzenlenen Beşiktaş-Atletico Madrid maçından elde edilen gelir belli oldu

29 BİN ADET BİLET SATILDI

Sabah'taki habere göre; Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 10 milyon TL gibi bir gelirin elde edildiği kaydedildi. Bu rakam, doğrudan Beşiktaş'ın yürüttüğü "Bırakmam Seni Türkiyem" projesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.

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Son Dakika Spor Deprem mağdurları için sahaya çıkmışlardı! Beşiktaş-Atletico Madrid maçının gelirleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem mağdurları için sahaya çıkmışlardı! Beşiktaş-Atletico Madrid maçının gelirleri açıklandı - Son Dakika
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