Deprem mağdurları için sahaya çıkmışlardı! Beşiktaş-Atletico Madrid maçının gelirleri açıklandı

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Beşiktaş'ın, deprem bölgelerinde yapacağı okullar için düzenlenen dostluk maçından 10 milyon TL gelir elde edildi. A. Madrid'in dayanışma örneği göstermesi de takdir toplarken, adeta gönülleri fethettiler. Beşiktaş, İspanyol devini bu maçta 2-0'lık skorla mağlup etti.

ALKIŞLI UĞURLAMA

Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaştı. Liglerin oynandığı dönemde organize edilmesiyle daha anlamlı olmasını sağlayan mücadele için İspanya'dan zorlu yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen Atletico Madrid'in teknik ekibi ve futbolcuları herkesin takdirini kazandı. İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.

29 BİN ADET BİLET SATILDI

Sabah'taki habere göre; Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 10 milyon TL gibi bir gelirin elde edildiği kaydedildi. Bu rakam, doğrudan Beşiktaş'ın yürüttüğü "Bırakmam Seni Türkiyem" projesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.