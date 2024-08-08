Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yapacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 67. sezonuna başlayacak.

08.08.2024 11:47
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yapacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 67. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 194 maçta 1186 galibiyet, 595 beraberlik, 413 yenilgi alırken, 3 bin 610 gol atıp, kalesinde 1913 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 66 sezonluk performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
6621941186595413361019133710

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise lig serüvenindeki en kötü dönemlerinden birini yaşadı. 1997-1998 ve 2011-2012 sezonlarında 12 yenilgi alan Beşiktaş geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 kez rakiplerine mağlup oldu.

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

OGBMAYP
30237-582076
En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

SezonOGBMAYP
1975-1976305178253227
1979-1980308139252729
En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezonlar: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi), 2023-2024 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-60

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-61

3

38

22

11

5

61

26

55

1961-62

3

38

16

16

6

48

24

48

1962-63

2

42

29

10

3

92

27

68

1963-64

2

34

22

8

4

57

19

52

1964-65

2

30

16

9

5

46

17

41

1965-66

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-67

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-68

2

32

15

12

5

42

24

42

1968-69

3

30

14

10

6

30

20

38

1969-70

9

30

10

10

10

26

26

30

1970-71

6

30

10

13

7

31

20

33

1971-72

4

30

12

10

8

28

23

34

1972-73

6

30

9

13

8

14

18

31

1973-74

2

30

13

14

3

34

19

40

1974-75

5

30

11

11

8

29

24

33

1975-76

11

30

5

17

8

25

32

27

1976-77

4

30

13

7

10

35

24

33

1977-78

5

30

12

8

10

33

29

32

1978-79

9

30

10

9

11

33

32

29

1979-80

11

30

8

13

9

25

27

29

1980-81

5

30

12

7

11

27

33

31

1981-82

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-83

5

34

16

7

11

49

30

39

1983-84

4

34

17

10

7

40

21

44

1984-85

2

34

19

12

3

49

19

50

1985-86

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-87

2

36

23

7

6

67

26

53

1987-88

2

38

22

12

4

68

29

78

1988-89

2

36

25

8

3

81

21

83

1989-90

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-91

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-92

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-93

2

30

19

9

2

68

23

66

1993-94

4

30

16

6

8

58

30

54

1994-95

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-96

3

34

22

3

9

74

46

69

1996-97

2

34

22

8

4

88

26

74

1997-98

6

34

13

9

12

56

40

48

1998-99

2

34

23

8

3

58

27

77

1999-00

2

34

23

6

5

74

27

75

2000-01

4

34

19

7

8

68

48

64

2001-02

3

34

18

8

8

69

39

62

2002-03

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-04

3

34

18

8

8

65

45

62

2004-05

4

34

20

9

5

70

39

69

2005-06

3

34

15

9

10

52

39

54

2006-07

2

34

18

7

9

43

32

61

2007-08

3

34

23

4

7

58

32

73

2008-09

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-10

4

34

18

10

6

47

25

64

2010-11

5

34

15

9

10

53

36

54

2011-12

4

40

16

12

12

55

47

60

2012-13

3

34

16

10

8

63

49

58

2013-14

3

34

17

11

6

53

33

62

2014-15

3

34

21

6

7

55

32

69

2015-16

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-17

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-18

4

34

21

8

5

69

30

71

2018-20193341987724665
2019-202033419510594062
2020-2021Şampiyon402668894484
2021-202263815149564859
2022-20233362394783678
2023-202463816814524756

NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı - Son Dakika

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