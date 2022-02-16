Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone ile olan isim sponsorluğunu uzattı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Vodafone ile olan sponsorluk anlaşması uzatıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcuların sözleşmelerinin erkekler gibi olması gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Vodafone arasındaki göğüs ve isim sponsorluğu 1 yıl daha uzatıldı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş Kadın Takımı futbolcuları ile U17 ve U15 kız futbol takımları oyuncuları katıldı. Vodafone ayrıca, sponsorluğunun 10'uncu yılı için özel olarak tasarlanıp üretilen formaların satışından elde edilecek gelirle kız çocuklarının futbol eğitimine katkıda bulunacak.

Çebi: "Kadın futbolcuların sözleşmeleri erkek futbolu gibi olsun"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sadece kadın futbolu değil, kadın sporcularımız, kadın çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Vodafone için de öyle. Buraya her zaman bir beyefendi ve hanımefendi ile geliyorlar. İnşallah biz de bundan sonraki dönemde yönetimimize bir kadın alarak devam ederiz. Kadın futbol takımımızın gösterdiği başarıyı en az erkek futbol takımının aldığı kupalar kadar önem verdiğimizi söylemek istiyorum. Camiamız için de öyle. Futbolda kadınlarımızın gösterdiği başarıda pay sahibi olan Fırat Fidan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın bizimle beraber devam etme süreci olmasını umuyorum. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmek istiyorum. Kadınlarda da bonservis konuları ve sözleşmelerinin erkek takımlarındaki olması gerektiğini buradan mesaj olarak iletmek istiyorum. Sezon başında çok önemli bir şey yaptık. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımlara, kadın futbol takımı kurmaya zorladığımız için mutluyum. Ligin tadı biraz daha arttı. Kadınlarımızın son dönemde gösterdiği performansı keyifle takip ediyorum. 5-0, 6-0 olmuyor. Hanımefendileri de incitmeyelim. 2, 3 bizim için yeterli Karşıdaki arkadaşların keyfini kaçırmayalım. Onların da motivasyona ihtiyacı var" dedi.

Aksoy: "Futbolun cinsiyetinin olmadığının en güzel ispatı"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, uzun yıllardır Beşiktaş ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Bu süreçte bizi en çok mutlu eden konulardan biri de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuz oldu. Bu sponsorluğun bizim için spor sponsorluğu olmasının ötesinde bir anlamı var. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, futbolun cinsiyetinin olmadığının en güzel ispatı. Kadın futboluna verdiğimiz desteğin hem kendi sektörümüze hem de futbol camiasına örnek teşkil etmesinden ve kadın futbolunun gelişmesine yönelik adımlar atılmasına vesile olmasından gurur duyuyoruz. Özellikle büyük kulüplerimizin sezon başında kadın futbol takımlarını kurmaları hepimizi memnun eden bir gelişme oldu. Vodafone olarak, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı isim ve göğüs sponsorluğumuzu bir yıl daha uzatıyoruz. Bu anlaşmanın bedeli de 3 milyon 250 bin TL. Bu değerli iş birliği için Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin: "Projenin gelirini kız çocuklarının eğitimine ayıracağız"

Kadın futbolunun daha geniş çevreye yayılmasını istediklerini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Erkek işi olarak değerlendirilen alanlarda sponsor olarak kadınların önünü açmaya devam etmek istiyoruz. Hareketin özünü oluşturan toplumsal eşitliği destekliyoruz. 10 yıldır Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na desteğimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl isim sponsorluğunu da ekledik. Hedefimize ulaştığımızı kadın futbolunda yaygınlaşmanın sağlandığını görüyoruz. 2 sene önce burada bir kupa düzenlendik. Atletico Madrid ile bir maç yapıldı. 33 bin kişi ile en çok seyircinin geldiği kadın futbol maçı oldu. Beşiktaş ile bir belgesel çektik ve 3,3 milyon kişiye ulaştık. Şimdi spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına yönelik bir proje yapıyoruz 10'uncu yıla özel formalar tasarladık. Gelirlerini kız çocuklarının eğitimine ayıracağız. Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul'da spor okullarında seçmeler yapılacak. Eylül ayında başlayacak. Toplamda 200 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayacak seçmeler sonucunda Beşiktaş altyapı antrenörleri oyuncuları seçecek. 20 sene boyunca onların yanında olmak istiyoruz. Haziran 2023'te 540 bin liralık gelirin tamamını kız çocuklarına ayrılacak" diye konuştu.

Gündoğdu: "Çok kıymetli ve güzel bir takımız"

Son olarak konuşan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, "Vodafone'un iş birliği bizim için çok önemli. Kadın futbolunda iki devrim gerçekleşti. Biri kulübümüzün kadın futbol takımı kurması, ikincisi de sponsorumuzun gelişi ve desteği. Bizim için çok kıymetli özel ve güzel bir takımız sponsorluğun bilincindeyiz, inşallah kulübümüzü yurt dışında da en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı. - İSTANBUL