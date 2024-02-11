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Beşiktaş, Kayseri'ye geldi

Beşiktaş, Kayseri\'ye geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacakları maç için Kayseri'ye geldi. Takımı Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı ve otobüse tezahüratlar eşliğinde bindiler. Taraftarlar, Teknik Direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Futbolcular Necip Uysal ve Semih Kılıçsoy ise taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde hareket etti.

11.02.2024 19:47
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Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.

Kaynak: DHA

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