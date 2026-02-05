Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü

Beşiktaş, Kocaeli\'den son anlarda 1 puanla döndü
05.02.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, gruptaki puanını 7 yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI

Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.

SERDAR DURSUN HATA YAPMADI

Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

BU KEZ BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

86. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ikili mücadelede Uduokhai yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

ORKUN KÖKÇÜ AĞLARI SARSTI

89. dakikada topun başına gelen Orkun Kökçü, topu yerden sağ köşeye gönderdi ve mücadeleye eşitlik getirdi.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kocaeli'deki zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 puana yükseldi. Kocaelispor ise 4 puana ulaştı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sakin Su Sakin Su:
    Beşiktaşın penaltısı penaltı değil resmen Körfez in hakkını yedi, VAR a bile gitmedi.Bu Direnç daha öncede Kocaeli yi doğramıştı 6 7 Yanıtla
  • Ismail abi Ismail abi:
    Beşiktaş için en önemli hedef ziraat kupası olmasına rağmen maça başlayan 11 e bakıyoruz tam bir fiyasko. Ortada ne bir futbol var ne de bir organizasyon. Bu neyin kafası? Teknik ekip neye göre böyle bir 11 le başlıyor? Sokaktan geçen birine sorsan bu 11 in bir işe yaramayacağını bilir. Yazık, çok yazık 4 0 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    skrinier geliyor kapatın gözlerinizi kocaeliler 1 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Beşiktaş bu kadar kötü futbolu haketmiyor takım dökülüyor hiçbir kulvarda iddiası yok çok üzücü 2 0 Yanıtla
  • Recep Bayram Recep Bayram:
    nal topla gibi puan topluyoruz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:48:11. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.