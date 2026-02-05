Beşiktaş, Kocaeli\'den son anlarda 1 puanla döndü

Ismail abi:

Beşiktaş için en önemli hedef ziraat kupası olmasına rağmen maça başlayan 11 e bakıyoruz tam bir fiyasko. Ortada ne bir futbol var ne de bir organizasyon. Bu neyin kafası? Teknik ekip neye göre böyle bir 11 le başlıyor? Sokaktan geçen birine sorsan bu 11 in bir işe yaramayacağını bilir. Yazık, çok yazık