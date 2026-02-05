Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.
Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.
Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.
86. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ikili mücadelede Uduokhai yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.
89. dakikada topun başına gelen Orkun Kökçü, topu yerden sağ köşeye gönderdi ve mücadeleye eşitlik getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kocaeli'deki zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 puana yükseldi. Kocaelispor ise 4 puana ulaştı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)