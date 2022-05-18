Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

18.05.2022 19:59
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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