Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)