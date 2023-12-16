Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek, "Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim sürecinde birbirlerine karşı saygılı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana borcun nasıl ödeneceğini anlatıyoruz. Artık bu borcu parayla değil bilgili ve donanımlı insanlarla ödeyebilirsiniz. Yeni yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. Futbolun efsanelerini de bu işe dahil ederek ikinci bir doğru adım atıldı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba kardeşimizin bu işin içinde olması bana güven veriyor. Yönetimi baskı altına almak istemem ama teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da 1,5 yıl görevinde kalmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son 7 yılda 5 kez seçim yaptıklarını hatırlatan Yamantürk, "Her seçim zamanından önce oluyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Umuyorum ki bu yönetim süresini tamamlayacak." diye konuştu.