 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 2023 yılı 3. olağan toplantısını İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı. Yamantürk, konuşmasında yeni yönetimi tebrik ederek, seçim sürecindeki saygılı yaklaşımları için teşekkür etti ve yönetimin borcu bilgili ve donanımlı insanlarla ödeyebileceğini belirtti. Ayrıca, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ve umutlarının bu yönetimin süresini tamamlayacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı
16.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek, "Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim sürecinde birbirlerine karşı saygılı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana borcun nasıl ödeneceğini anlatıyoruz. Artık bu borcu parayla değil bilgili ve donanımlı insanlarla ödeyebilirsiniz. Yeni yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. Futbolun efsanelerini de bu işe dahil ederek ikinci bir doğru adım atıldı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba kardeşimizin bu işin içinde olması bana güven veriyor. Yönetimi baskı altına almak istemem ama teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da 1,5 yıl görevinde kalmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son 7 yılda 5 kez seçim yaptıklarını hatırlatan Yamantürk, "Her seçim zamanından önce oluyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Umuyorum ki bu yönetim süresini tamamlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı - Son Dakika


11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti

Son Dakika
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin TL
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2023 yılı toplantısına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement