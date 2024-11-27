Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Sakatlığı bulunan Ernest Muçi, antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlı takım, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek.
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