Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 mağlup etti

Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor\'u 39-27 mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 15-14 önde tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 39-27 galip ayrıldı.

21.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yendi.

Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 15-14 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 39-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 mağlup etti - Son Dakika
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