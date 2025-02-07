Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara çiçek verdi.
Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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