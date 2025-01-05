Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gidecek. - İSTANBUL