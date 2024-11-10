Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Malmö maçının 11'inde tek değişiklik yaparak Başakşehir mücadelesine çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 2-1 galip geldikleri Malmö maçının 11'inde 1 değişiklik yaparak Başakşehir karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, orta alanda Cher Ndour'un yerine Al Musrati'ye görev verdi.
Kartal, Başakşehir deplasmanında sahaya şu 11 ile çıktı:
" Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy" - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Başakşehir Maçı Öncesi 1 Değişiklik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?