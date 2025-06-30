Beşiktaş'ta Derek Needham ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Needham ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezon boyunca siyah-beyazlı ekipte forma giyen 34 yaşındaki oyun kurucuyla yolların ayrıldığı belirtildi.
Needham'a verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
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