Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

02.04.2022 14:06
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.

Kulüp sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Emirhan İlkhan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika


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