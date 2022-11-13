Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor

13.11.2022 15:58

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İtalyan ekibi Sassuolo forması giyen ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Kaan Ayhan'ı arayarak siyah-beyazlı takıma gelmesi için ikna ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için çalışmaları hız kazanırken, teknik direktör Şenol Güneş de aktif rol oynuyor. Siyah-beyazlıların sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği ancak Sassuolo'nun yüksek bonservis bedeli talep ettiği Kaan Ayhan'la Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ KULÜP HARCAMA LİMİTLERİNE TAKILIYOR

Tecrübeli teknik adam, milli takımda beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı ikna etti. Transferin bundan sonraki kısmı ise daha zorlu. Kaan Ayhan transferinin maliyeti 5 milyon euro civarında gerçekleşecek ancak siyah-beyazlı kulüp harcama limitlerine takılıyor.

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İKİ YILDIZDAN BİRİ MUTLAKA GÖNDERİLECEK

Kadroda düşünülmeyen Montero ve Welinton'dan birininin mutlak suretle gönderilmesi gerekiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Montero'ya İspanya'dan, Welinton'a ise Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu ve yönetimin teklif beklediği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor - Son Dakika


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