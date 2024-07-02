Beşiktaş Teknik Direktörü ve Genel Koordinatörü Milli Futbolculara Başarılar Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü ve Genel Koordinatörü Milli Futbolculara Başarılar Diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, milli futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya maçında başarılar diledi.

02.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı milli futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya karşısında başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da milli takım kadrosunda yer alan Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'u görüntülü arayarak Avusturya maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Samet Aybaba, Mert Günok, Cenk Tosun, Avusturya, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü ve Genel Koordinatörü Milli Futbolculara Başarılar Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü ve Genel Koordinatörü Milli Futbolculara Başarılar Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement