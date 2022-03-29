Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanda, siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İstasyon koşularının ardından koordinasyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.