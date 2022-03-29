Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.03.2022 14:13
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanda, siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İstasyon koşularının ardından koordinasyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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