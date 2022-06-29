Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Antrenman, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Kaynak: İHA

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