Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, sarı kart cezalısı olduğu için Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit cezalı duruma düştü. Ligin 36. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve ligin 37. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan Bilal Bayazit, bu sezon yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çekti. - KAYSERİ