Bilecik'ten Galatasaray'a 3 Transfer - Son Dakika
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Bilecik'ten Galatasaray'a 3 Transfer

Bilecik Kolej Spor Kulübü'nden 3 futbolcu Galatasaray'a transfer oldu, sporculardan büyük sevinç.

25.02.2025 17:15
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- Bu takımdan 3 futbolcu Galatasaray'a transfer oldu

Takımın antrenörü Ozan Çağrı Gül:

"Bilecik gibi bir ilden Türkiye'nin en büyük spor kulübüne oyucu gönderebilirsek ne mutlu bize"

BİLECİK - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün 3 oyuncusu Galatasaray'a transfer oldu.

Kulüp sporcuları Eslem Selöz, Benay Adıyaman ve Buğlem Hatice Demir Galatasaray'a transfer oldu. 2010 doğumlu kaleci Eslem Selöz, 2009 doğumlu santrfor Benay Adıyaman ve 2009 doğumlu stoper Buğlem Hatice Demir, sarı-kırmızılı takıma transfer olduklarını anlatan antrenör Ozan Çağrı Gül, "8 öğrenci ile başladığımız bu yola, 8 yılın sonunda 130 öğrencimiz var. Ücretsiz bir şekilde faaliyetlerimiz devam etmekte. Amacımız ilimizden milli takıma, büyük takımlara oyuncu yetiştirip göndermek, ülke futboluna hizmet etmek. Şuan 3 oyuncumuz Galatasaray'a transferler oldu. Bugün burada son antrenmanlarına çıkıyorlar. Tabi bende koyu bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi tuttuğum takıma oyuncu gönderme şerefine nail olacağım. Buda bizi çok mutlu ediyor. Bilecik gibi küçük nüfuslu bir ilden, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesine oyuncu gönderebilirsek ne mutlu bize. Antrenmanlarımız devam ediyor. Bu yıl 146 takımın katıldığı 3. Lig'e 15 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç takımı olarak katılım sağlayacağız. Oyuncularımız tamamen kendi öz kaynağımızdan yetişen, kendi alt yapımızdan yetişen oyuncular. İlimizi en iyi şekilde temsil edip çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum"

2009 doğumlu santrfor Benay Adıyaman, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Böyle büyük bir kulübe transfer olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Emeğimizin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz diye düşünüyorum. Umarım orada güzel vakitler geçiririz arkadaşlarımızla beraber. Arkadaşlarımla gittiğim için ayrı olarak mutluyum" şeklinde konuştu.

"Beni Ozan hoca okulun bahçesinde oyun oynarken keşfetti"

2009 doğumlu stoper Buğlem Hatice Demir ise, 2 senedir kalecilik yaptığını anlatarak, "Futbolu küçüklüğümden beri çok seviyorum. Beni Ozan hoca okulun bahçesinde oyun oynarken keşfetti. Sonra futbola başladım, ama futbola ilgim küçüklükten geliyor çünkü babam da kaleciydi. O beni kale de oyuncu yapardı. Galatasaray çok büyük, iyi bir takım. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve aynı zamanda çok stresliyim. Bütün duyguları hissediyorum. Biraz da acele ediyorum gitmek için. Çünkü çok heyecanlıyım, çok istiyorum oraya gitmeyi" açıklamalarında bulundu.

"Galatasaray benim tuttuğum takımdı ve bu takıma gitmek için çok çabaladım"

2010 doğumlu kaleci Eslem Selöz ise, "Galatasaray benim tuttuğum takımdı ve bu takıma gitmek için çok çabaladım. Galatasaraylı olduğum için de çok mutluyum ve o takımda oynayacağım için ayrı bir mutluyum, heyecanlıyım, çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'ten Galatasaray'a 3 Transfer - Son Dakika

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