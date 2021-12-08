Binlerce polis Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak

2022 Katar Dünya Kupası'nda Türk ve Katar polisi işbirliği yapacak. Türkiye'den 3 bin 250 polisin dev turnuvada görev alacağı öğrenildi.

FİNALLER BOYUNCA 3 BİN 250 POLİS KATAR'DA GÖREV ÜSTLENECEK

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, köşesinde bugün, "2022 Dünya Kupası'nda Türk ve Katar polisinin işbirliği yapacağını, finaller boyunca Türkiye'den 3 bin 250 polisin Katar'da görev üsteleneceğini" yazdı.

Çekirge'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"TÜRK VE KATAR POLİSİ İŞBİRLİĞİ YAPACAK"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Al Thani ile 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu' protokolü imzaladı. Bu imza, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda güvenlik konusunun Türk polisi ile Katar polisinin işbirliği anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki dönemde benzeri büyük organizasyonların da kapısını aralıyor. Anlaşmaya göre, dev organizasyonun güvenliğinde Türk ve Katar polisi işbirliği yapacak. 2022 Dünya Kupası finalleri boyunca Türkiye'den 3 bin 250 polis Katar'da görev üstlenecek. Dünya Kupası'na güvenlik desteği için Fransa ve İtalya da başvurmuş ancak Katar Türk polisini tercih etmiş."