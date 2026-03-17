Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 16:03  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger, iftar saatinin geldiğini fark edince basın toplantısından apar topar ayrıldı.

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger, katıldığı basın toplantısında yaptığı hareketle gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun iftar hassasiyeti dikkat çekti.

İFTAR SAATİNİ FARK EDİNCE AYRILDI

Basın toplantısı sırasında iftar saatinin geldiğini fark eden Rüdiger, toplantıya ara vererek iftarını yapmak üzere salondan ayrıldı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TAKDİR TOPLADI

Rüdiger'in bu davranışı, birçok kullanıcı tarafından saygı ve takdirle karşılandı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun inancına verdiği önemi öne çıkardı.

GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Rüdiger'in hareketi günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Türkiye’de olsan bu yaptığın Laikliğe aykırı Diyerek eleştirilirdi 20 12 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Rabbim nefsine yenilmeyen ahiret hayatını düşünen orucunu tutanlarin niyetlerini amellerini dualarını kabul etsin 22 0 Yanıtla
  • ümit köse ümit köse:
    Adam toplantıya damgasını vurmuş 6 0 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    adamsınnnn 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:28:17. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.