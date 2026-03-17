Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger, katıldığı basın toplantısında yaptığı hareketle gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun iftar hassasiyeti dikkat çekti.
Basın toplantısı sırasında iftar saatinin geldiğini fark eden Rüdiger, toplantıya ara vererek iftarını yapmak üzere salondan ayrıldı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Rüdiger'in bu davranışı, birçok kullanıcı tarafından saygı ve takdirle karşılandı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun inancına verdiği önemi öne çıkardı.
O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Rüdiger'in hareketi günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)