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Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak - Son Dakika

Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak

24.01.2022 10:28
Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak

Türkiye'de uzun yıllar boyunca Trabzonspor formasını terleten 41 yaşındaki Ibrahima Yattara futbola dönme kararı aldı. 2015'te futbolu bırakan ve son olarak İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük yapan Gineli efsane, Denizli'de amatör küme takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaşma sağladı. Yattara kulüpten maç başına 350 lira alacak.

2003'ten 2011'e kadar Trabzonspor formasını terleten ve gösterişli futboluyla iz bırakan Ibrahima Yattara futbola geri dönüyor.

2015'TE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Denizli yerel basınından Denizli24Haber'in aktardığına göre Denizli Süper Amatör Lig ekibi Yeşil Çivril Belediyespor, 2015'te futbolu bırakan 41 yaşındaki Gineliyle el sıkıştı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

2014-15'te Belçika 3. Lig ekiplerinden La Louviere Centre'la futbolu bırakan Yattara'nın kısa süre içerisinde Çivril'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Yattara kulüpten maç başına 350 lira alacak.

İSTANBULSPOR'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

Trabzonspor'dan sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını da terleten Yattara, bir süre İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevini de yürütmüştü.

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İstanbulspor, Trabzonspor, Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak - Son Dakika
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