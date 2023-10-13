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Türkiye, EURO 2032 için UEFA'ya 10 stat bildirdi! Üç büyük şehirden biri listede yok - Son Dakika

Türkiye, EURO 2032 için UEFA'ya 10 stat bildirdi! Üç büyük şehirden biri listede yok

Son Güncelleme: 13.10.2023 16:58

EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak Türkiye ve İtalya'nın UEFA'ya bildirdiği statlar belli oldu. TFF'nin UEFA'ya sunulan listede İzmir'den hiçbir stada yer vermemesi dikkat çekti.

Türkiye'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği 10 stat ortaya çıktı. UEFA'dan yapılan açıklamada yer alan listede Beşiktaş'ın stadının ve İzmir'den hiçbir stadyumun olmaması dikkat çekti.

İZMİR LİSTEDE YOK

UEFA'dan yapılan açıklamada Türkiye'den İstanbul, Antalya, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep, Eskişehir ve Konya'dan stadyumlara yer verildi. Türkiye ve İtalya, 10 olan stat sayısını 5'e kadar düşürecek.

Türkiye'nin UEFA'ya bildirdiği statlar şöyle:

  • İstanbul: Atatürk Olimpiyat Stadı (yenilenecek)
  • Ankara: Yeni Ankara Stadı (yeni stadyum)
  • İstanbul: Ali Sami Yen Stadyumu
  • İstanbul: Şükrü Saraçoğlu Stadı
  • Bursa: Timsah Arena
  • Trabzon: Şenol Güneş Spor Kompleksi
  • Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu
  • Gaziantep: Gaziantep Kalyon Stadyumu
  • Eskisehir: Eskisehir Stadyumu
  • Antalya: Antalya Stadyumu

İtalya'nın UEFA'ya bildirdiği statlar şöyle:

  • Milano: Stadio San Siro - Giuseppe Meazza
  • Roma: Stadio Olimpico
  • Bari: Stadio San Nicola (yenilenecek)
  • Napoli: Stadio Diego Armando Maradona (yenilenecek)
  • Floransa : Stadio Artemio Franchi (yeni stadyum)
  • Torino: Juventus Stadyumu
  • Cenova: Stadio Luigi Ferraris (yenilenecek)
  • Verona: Stadio Marcantonio Bentegodi (yenilenecek)
  • Bologna: Stadio Renato Dell'Ara (yeni stadyum)
  • Calgiari: Stadio Sant'Elia (yeni stadyum)

EURO 2032, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, EURO 2032 için UEFA'ya 10 stat bildirdi! Üç büyük şehirden biri listede yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, EURO 2032 için UEFA'ya 10 stat bildirdi! Üç büyük şehirden biri listede yok - Son Dakika
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