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Bitlis'te Karate Antrenörü Ayşe Meryem Yazar, 100'e Yakın Sporcuya Eğitim Veriyor - Son Dakika
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Bitlis'te Karate Antrenörü Ayşe Meryem Yazar, 100'e Yakın Sporcuya Eğitim Veriyor

Diyarbakır'da karateye başlayan Ayşe Meryem Yazar, Bitlis'te 1.5 yılda 100'e yakın sporcu yetiştirdi. Yazar, kız çocuklarının spor yapmasına özel önem veriyor.

Bitlis\'te Karate Antrenörü Ayşe Meryem Yazar, 100\'e Yakın Sporcuya Eğitim Veriyor
21.12.2023 - 09:47,
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BİTLİS (İHA) – Diyarbakır'da 5 yaşındayken babasının desteğiyle karateye başlayan Ayşe Meryem Yazar, şimdi Bitlis'te 1.5 yılda çoğu kız olmak üzere 100'e yakın sporcu yetiştirdi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar, 23 yıl önce kendisi gibi karate antrenörü olan babasının desteğiyle karateye başladı. Diyarbakır'da karateye ilk başladığında çevresinden tepki almasına rağmen azmini yitirmeyerek bu alanda ilerleme kat etti. Yazar'ın, Bitlis'te ilk göreve başladığı zaman sadece 7 sporcusu varken, şimdilerde bazıları mavi kuşak madalyalı 100'e yakın sporcuya sahip.

Karate antrenörü Ayşe Meryem Yazar, "Ben Diyarbakır'da bu spora başladığım zaman tek kız sporcu bendim, erkeklerle antrenman yapmak zorunda kalıyordum. Ama benden sonra 9-10 milli sporcu kız çıktı" dedi.

Şu ana kadar birçok sporcunun yetişmesine katkı sunan Yazar, "Karateye 5 yaşında babam aracılığı ile başladım. Çünkü kendisi karate antrenörü, o da çocuk yaşlarda başlamış. Babamın arkamdaki desteği çok yoğun oldu. Çünkü zorlu şartlardan geçtik. Ben karateye ilk başladığım zaman en yakın akrabalarım kız çocuğu karatemi yapar derlerdi. Lakin babamın ve ailemin de desteği ile bu algıları kırdık ve Diyarbakır'ın ilk milli sporcusu oldum. Aynı zamanda Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin de ilk kadın karate milli takım antrenörü olma gururunu yaşadım. Eğitim ve sporu hep bir arada götürdüm. Şu anda çocuklara da aynısını söylüyorum. Ne olursa olsun eğitimin yanına herhangi bir branşı ekleyin diyorum. Eğitim ve spor kesinlikle bir arada gidebiliyor. Beden eğitimi bölümünden mezun oldum. 6 ay Amerika'da dil eğitimi aldım. Şu anda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda doktora da yapacağım. Yani şuna temas etmek istiyorum, buraya ilk başladığım zaman birçok velim eğitim ve sporun bir arada gidebileceğine pek inanmıyordu. Ama ilk sporcularım yani mavi kuşağa gelmiş olan madalyalı grubum buna yürekten inandı. Bunların ardından birçok sporcumu geldi ve ben şu an 100'e yakın öğrenciyle antrenman yapıyorum. Yollar ve şartlar zor oluyor ama bir şekilde bunları da aşmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Burada da hepsi benim için çok kıymetli hepsine yol gösteriyorum, ama kız çocukları benim için biraz daha ön planda" diyen Yazar, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim ilk geldiğim zaman karate yoktu. Ben yaklaşık 1.5 yıldır Bitlis'te görev yapıyorum. Atandığım gün 7 sporcu ile başladım şu anda 70'in üzerinde sporcum var. Genel manada bakarsak da şu ana kadar 100'ün üzerinde çocuğa erişmiş durumdayım. Yaş aralığı olarak da genelde 6 yaş ve üstünü alıyorum. Ama bazen bireysel farklılıkları da göz önüne alarak 4-5 yaşındaki çocukları da deneme antrenmanlarından sonra durumlarına göre dahil edebiliyorum. Ben Diyarbakır'da bu spora başladığım zaman tek kız sporcu bendim, erkeklerle antrenman yapmak zorunda kalıyordum. Ama benden sonra 9-10 milli sporcu kız çıktı. Burada da hepsi benim için çok kıymetli hepsine yol gösteriyorum. Ama kız çocukları benim için biraz daha ön planda. Şu anda sayı olarak kız sporcularımızın sayısı daha yüksek." - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bitlis'te Karate Antrenörü Ayşe Meryem Yazar, 100'e Yakın Sporcuya Eğitim Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Karate Antrenörü Ayşe Meryem Yazar, 100'e Yakın Sporcuya Eğitim Veriyor - Son Dakika
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