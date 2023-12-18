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Bitlis'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor - Son Dakika
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Bitlis'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor. Yaz mevsiminde asfaltta çalışan sporcular, kar yağışını fırsat bilerek Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını sürdürüyor. Nemrut Krater Gölü çevresindeki çalışmalar, yüksek rakımın kayaklı koşu için ideal bir ortam olduğunu gösteriyor. Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyet programına hazırlık yapan takım, Nemrut Dağı'nda antrenmanlara başlamıştır.

Bitlis\'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı\'nda antrenman yapıyor
18.12.2023 - 09:09,
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Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, şehirde tek kar alan yer olan Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

Kayaklı koşu sporcuları, yaz mevsiminde asfaltta yaptıkları çalışmalardan sonra bu mevsimin ilk karında 2 bin 600 rakımlı Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını sürdürüyor. Yaz boyunca formda kalmak için tekerlekli kayakla asfalt üzerinde çalışan kayakçılar, karın yüksek kesimlere yağmasını fırsat bilerek buralarda yarışmalara hazırlanmaya başladılar. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü çevresinde çalışmalarına başlayan sporcular, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyet programına hazırlık yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kentte karın ilk yağdığı yer olan Nemrut Dağı'nda antrenmanlara başladıklarını belirten Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 kış sezonu yarışmalarına hazırlanabilmek için her yıl olduğu gibi Nemrut'ta start verdik. Burası bizim için çok önemli bir yer. Nemrut kış ve yaz turizminin yapılabileceği güzelliklere sahip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kayaklı koşu ailesi olarak artıyor ve çoğalıyoruz. Güzel çalışmalarımız oluyor. Yaz döneminde de güzel çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 50'ye yakın alt yapı sporcularımızla haftanın yedi günü hocalarımızla birlikte özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki sporcumuz bu yıl Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine seçildi. Buraya seçilen sporcular sezon içinde Türkiye şampiyonasında ilk üçe giren sporcularımızdır. Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine ve olimpiyat sporcusu yetiştirmek için elimizden geldikçe her yıl aynı çaba ile çalışacağız. Bu yıl itibari ile il müdürlüğümüz malzeme alımında bulundu. İnşallah o malzemelerle birlikte 2024'te çok güzel başarılar elde edeceğiz. Yapılacak yarışmalarda sporcularımız başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bitlis'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor - Son Dakika
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