Bitlisli sporcular Muay Thai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli sporcular Gamze Korkmaz ile Hasan Eripek, 4-14 Aralık'ta yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanlarda Korkmaz ve Eripek, Milli Takımlar Koordinatörü Ömer Uğur nezaretinde çalışma yürütüyor.

Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Korkmaz ve Eripek'in şampiyonada ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Uluslararası arenada Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istediklerini belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Şampiyona 04-14 aralıkta tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak. Bu şampiyonadaki hedefimiz, dünya şampiyonu olmak. Biz hedeflerimize ulaşabilmek için çok iyi çalıştık ve çok iyi antrenmanlar yaptık. Sporcularımız her gün neredeyse çift antrenman yaptı. Sabah saatlerinde Tatvan'ın soğuğunda koşu yapan sporcularımız, akşam saatlerinde de spor salonunda antrenman yapıyorlar. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklar ve ülkemize, ilimize güzel derecelerle dönecekler."

Şampiyonada yer almanın gururunu yaşadığını anlatan Korkmaz ise, "Dünya şampiyonasına katılma hazırlıkları kapsamında iki kez milli takım kampı yaptık. Burada son birkaç haftadır çift antrenman yapıyoruz. Gerek güç antrenmanları gerekse de kondisyon antrenmanları yaparak bu maça çok iyi hazırlandık." dedi.

Eripek de "Şampiyonada ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünya şampiyonu olarak geri dönmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.