Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya - Son Dakika
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Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

18.04.2022 12:05
Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonasından Elazığ Gençlikspor Kulübü 6 madalya çıkardı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonasından Elazığ Gençlikspor Kulübü 6 madalya çıkardı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Petank Şampiyonası, bin 500'e yakın sporcunun katılımıyla Antalya Kemer'de gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada sporcular madalyaya ulaşmak için büyük mücadele verdi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden sporcular toplam 6 madalya çıkardı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Bu sevinci bizlere yaşatan ve paylaşan sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon faaliyet programında yer alan müsabakalara ilimizi temsilen katılan 14 sporcumuzda Türkiye Şampiyonlukları elde ettiler. Türkiye şampiyonasında derece alan sporcularımız Ankara, İstanbul veya Mersin'e davet edilip ve orada tekrar bir müsabaka yapılarak milli takıma seçilecekler. Biz elimizden gelen desteğin fazlasını veriyoruz ve sporcularımızın elverişli bir ortamda antrenman yapmaları için sahamızı hazırladık. Bu dereceleri ilimize kazandıran sporcularımızı, antrenörlerimizi ve il temsilcimiz Resul Ağırtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

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Türkiye, Antalya, Elazığ, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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