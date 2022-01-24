Boccede Elazığ rüzgarı

Ankara'da yapılan Bocce Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ takımı 6 madalya kazandı.

21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde yapılan Bocce Raffa Türkiye Şampiyonası'nda, 26 Erkek, 24 Kadın takım olmak üzere toplam 100 sporcu madalya mücadelesi verdi. Organizasyonda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü ile Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularından Uğur Kebude ile Cemil Karadağoğlu Genç Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olurken, Ahmet Karakaş ve Muhammet Yıldız Türkiye 2.'si oldu. Genç Kadınlarda ise Beyza Yıldırım ve Aleyna Yalçın Türkiye 3.'sü oldu. Dereceye giren Elazığ sporcuları Milli Takım Seçmelerine katılacak ve başarılı olmaları halinde uluslararası şampiyonalara katılmaya hak kazanacak.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şampiyon sporcularımızı ve üzerlerinde ciddi emekleri olan Antrenörümüz ve Milli Sporcumuz Veli Kırıcı hocamı yürekten kutluyorum. Yakup Kılıç Spor Salonu üst kısımda yer alan Bocce Sahasını revize ederek sporcularımızın antrenmanlarına elverişli hale getirdik, sporcularımız yaz aylarında açık saha da, kış aylarında ise yine Olimpik Havuz altında yer alan salonda hazırladığımız Bocce Antrenman Sahasında antrenmanlarını sürdürüyor. Emek veren sporcularımız başarıları ile bizleri gururlandırıyorlar, temennimiz Türkiye Şampiyonluğunun ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının kapılarını aralamalarıdır. Bir kez daha dereceye giren Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızı ve antrenörümüz, aynı zamanda sporcumuz olan Veli Kırıcı hocamı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ