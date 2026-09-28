Bodrum'da ILCA Avrupa Kupası ödül töreniyle bitti, 14 ülkeden 134 sporcu yarıştı - Son Dakika
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Bodrum'da ILCA Avrupa Kupası ödül töreniyle bitti, 14 ülkeden 134 sporcu yarıştı

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Bodrum\'da ILCA Avrupa Kupası ödül töreniyle bitti, 14 ülkeden 134 sporcu yarıştı
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Bodrum'da 24-27 Eylül'de yapılan 2026 ILCA Avrupa Kupası yelken yarışları, 14 ülkeden 134 sporcunun katılımıyla ödül töreniyle tamamlandı. Organizasyon, 9-16 Ekim'deki ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık işlevi gördü ve milli takım sıralama puanına katkı sundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2026 ILCA Avrupa Kupası" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Belediyesi (BB) Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve EurILCA desteğiyle organize edilen yarışlara 14 ülkeden 134 sporcu katıldı.

ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Törene, BB Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yönetim kurulu üyeleri, hakemler, sporcular ve antrenörler katıldı.

Organizasyon, Bodrum'da 9-16 Ekim'de gerçekleştirilecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık niteliği taşıyor. Yarışlar aynı zamanda, 2027 Dünya Yelken Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği milli takım sıralama puanına da katkı sağladı.

Kategorilerinde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporcular şunlar:

ILCA 4 Erkekler

1- Ahmet Efe Çanakçı (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

2- Tuna Kaya (Tekirdağ Yelken Kulübü)

3-Demir Saygın (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

ILCA 4 Kadınlar

1- Ada Canuysal (Yalıkavak Yelken Kulübü)

2- Ela Vural (Era Bodrum Yelken Kulübü)

3- Elya Sakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

ILCA 6 Erkekler

1- Tayfun Türk (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

2- Faruk Timur Goca (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

3- Asilkan Öğüt (Galatasaray Spor Kulübü)

ILCA 6 Kadınlar

1- Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü)

2- Tatiana Drozdovskaya (Belarus)

3- Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Kulübü)

ILCA 7

1- Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

2- Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü)

3- Kutsal Güneş Kurnaz (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıMilli TakımBodrumSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da ILCA Avrupa Kupası ödül töreniyle bitti, 14 ülkeden 134 sporcu yarıştı - Son Dakika
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