Bodrum FK Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bardhi'nin doğrudan kaleye şutunda kaleci Nikolic'ten seken topu tamamlamak isteyen Gökdeniz Bayraktar, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
68. dakikada Dimitrov, pasını ceza sahasında bulunan Brazao'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Nikolic'te kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Mustafa Özbay dk. 90+3), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Menig dk. 45), Bieganski (Mehmet Talha Şeker dk. 88), Emre Gökay (Sinan Kaya dk. 70), Turgunbayev, Pritchard (Barış Nazlı dk. 88), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke
Yedekler: Arda Erdursun, Efe Şanlı, Sonko, Erdem Güleç, Savaş Ala
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Celustka dk. 86), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Cenk Şen dk. 86), Brazao, Bardhi (Ahmet Aslan dk. 63), Mohammed, Dimitrov (Okita dk. 76), Gökdeniz Bayraktar (Celal Dumanlı dk. 76)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Bilal Güven, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Jose Morais
Gol: Brazao (dk. 38) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy (Sivasspor) - SİVAS
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