Bodrum FK, Keçiörengücü'nü 4-3 Yendi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK, Keçiörengücü'nü 4-3 Yendi

14.02.2026 21:32
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 25. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü sahasında 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ege, dribbling ile ceza alanı ortasına kadar ilerledi. Pasında Ali Habeşoğlu topu sağ ayağıyla kontrol edip vururken savunmaya da çapran top kaleci Emre'yi yanıltarak ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Ahmet Aslan'ın ceza alanına gönderdiği ortada topu kontrol eden Ali Habeşoğlu, çalımla Wellington'u geçerek karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top kaleciden döndü. Seken topu iyi takip eden Hotic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

25. dakikada Halil'in uzun pasında sol kanatta Ezeh topla buluştu. Ezeh'in altıpas içine ortasında Diouf kafayı vurarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1

37. dakikada Hotic'in ara pasında topla buluşan Ali, karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-1

45+3. dakikada Ankara Keçiörengücü kullandığı köşe vuruşu ardından sağ kanatta Fernandes, Ege Bilsel'den topu aldı ve son çizgiden arka direğe ortaladı. Diouf'un dar açıdan yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-2

70. dakikada Bodrum FK atağında Ali, topu sağ kanattaki Mert Yılmaz'a aktardı. Mert Yılmaz ceza alanı dışından yerden sert bir pasla arka bölgeyi buldu. Hotic müsait pozisyonda tek vuruş yaptı, top kalenin sağından ağlara gitti: 4-2.

90+4. dakikada sağ kanatta Hakan rakibinden sıyrılıp ortasını ceza alanına gönderdi. Savunmadan çıkan Oğuzcan, penaltı noktası civarında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu kalenin sağından ağlara yolladı: 4-3

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Omar Imeri (İsmail Tarım dk. 81), Ahmet Aslan (Enes Öğrüce dk. 90), Hotic (Yusuf Sertkaya dk. 81), Ege Bilsel (Mert Yılmaz dk. 66), Ali Habeşoğlu (Sirozhiddin Astanakulov dk. 90), Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Obekpa, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Osman Haqi

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Enes Yılmaz dk. 74), Ousmane Diaby (Hakan Bilgiç dk. 65), Hüseyin Bulut (Ali Akman dk. 84), Ezeh, Diouf, Fernandes

Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Aykut Özer, Abdullah Çelik, Edson Mexer, Süleyman Luş, Alper Burak Duman, Mehmet Efe Çakmak

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 8 ve 37), Hotiç (dk. 20 ve 70), (Bodrum FK), Diouf (dk. 25 ve 45), Oğuzhan Çalışkan (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ezeh (Ankara Keçiörengüçü), Ajeti, Hotiç (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

