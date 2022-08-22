Muğlaspor sezona hazır - Son Dakika
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Muğlaspor sezona hazır

22.08.2022 13:53
Muğlaspor sezona hazır

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor'un, 2022-2023 sezonuna hazır olduğu açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor'un, 2022-2023 sezonuna hazır olduğu açıklandı.

Muğlaspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Muğlaspor Basın sözcüsü Nihat Aktaş şunları dile getirdi; "Ercan Kuruçay'la anlaşmalı olarak yollarımızı ayırdık. Ercan'ın yerine yeni transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni transferlerimiz olacak. Ödemelerimizde her hangi bir sorunumuz yok, takımımız sezona hazır. O sezon bu sezon bütün gücümüzle bu sene şampiyon olacağız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor sezona hazır - Son Dakika

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