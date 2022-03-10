Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

10.03.2022 10:00
Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Konya'da gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası'nda 5 madalya kazanan Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, haziran ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Konya'da gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası'nda 5 madalya kazanan Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, haziran ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Antrenör Caner Güzeltürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara hızlı bir şekilde başladıklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na 3 genç erkekle Bolu olarak katılım sağlayacağız. Şu anda bütün çalışmalarımız, kamp ve yarışma programımız Avrupa Şampiyonası için devam ediyor." dedi.

Güzeltürk, Federasyon Kupası'nda elde ettikleri başarı ve ortaya koydukları mücadeleyle Bolu Trampolin Cimnastik Takımı'nın, Türkiye'nin gelecek 10 yılına damga vuracağından emin olduklarını kaydetti.

Şu an ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek olduğunu aktaran Güzeltürk, "Avrupa'da öncelikli hedefimiz takım halinde önce final, sonra da madalya kazanmak. Aynı zamanda senkronize trampolin ekibi olarak önce final, peşine de madalya hedefliyoruz. Bireysel olarak da ilk 24 finali daha sonra da ilk 8 finaline kalarak yine madalyayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Konya'daki şampiyonada 13-14 yaş yıldızlar kategorisinde birinci olan Emir Öztürk de Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olduğunu dile getirerek, "Bu yarışmanın önemi bizim için çok büyüktü. Uluslararası yarışmalara katılabilmek için hak kazanacaktık ve başardık. Bundan sonraki hedefim uluslararası yarışmalarda final yapmak ve madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

13-14 yaş kategorisi ikincisi Batuhan Meriç Mamur ise yarışmanın kendisi için çok iyi geçtiğini anlatarak, "Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi yarışmalara gitmek için çok çalışıyoruz. Oralara gitmek için yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz şampiyonalarda başarılı olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

10-12 yaş kategorisinde birinciliği elde eden Ali Mert Çakır da çok iyi hazırlandığı Federasyon Kupası'ndan şampiyon olarak döndüğünü belirterek, "Şampiyona benim için güzel geçti. Çok hazırdım. Serileri güzel yaptım. Şampiyon da oldum. Benim amacım zaten şampiyon olmaktı ve hedefime ulaştım." şeklinde konuştu.

Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Konya, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bolu Trampolin Cimnastik Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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