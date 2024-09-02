Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile 4 maçta elde ettiği 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından yollarını ayırma kararı aldı. Son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Boluspor, Gülpınar sonrası yeni bir arayışa girecek.

02.09.2024 16:31
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Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un başında 4 maça çıkan Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile kırmızı-beyazlı kulüp yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

Boluspor, Gülpınar idaresinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

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