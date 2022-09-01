Boluspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor

01.09.2022 12:01
Boluspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımların milli maç arasından sonra gerçek performanslarının ortaya çıkacağını belirterek, "Lig çok uzun. Köprünün altından çok sular akacak.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımların milli maç arasından sonra gerçek performanslarının ortaya çıkacağını belirterek, "Lig çok uzun. Köprünün altından çok sular akacak. Çok iyi maçlarımız olacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacakları Pendikspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenmanlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ilk 3 haftada kazandığı 4 puanın üzerine Pendikspor karşısında 3 puan daha eklemek için çalışıyor.

"Zor bir maça gidiyoruz"

Ligin ilk 3 haftasında olumsuzluklarla karşılaştıklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "1 sene içinde yaşayacağımız bütün olumsuzlukları bir maçın içinde yaşadık. Geride kalan 2 haftaya baktığımızda da 2 tane kırmızı kart, 60 dakika 10 kişi oynadık. Bana göre ilk 3 haftada bütün sezon yaşayacağımız şanssızlıkları bir arada yaşadık. İşin güzel tarafına bakmak lazım. Hakan'ın müthiş bir golü var. Rakibe verilmeyen pozisyonlar var. Girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilseydik maçı 5-1 kazanabilirdik. Neticesinde o maça çok fazla takılmayacağız. Buradan iyi şeyleri alıp önümüzdeki Pendik maçına odaklanacağız. Onlar da deplasmanda Gençlerbirliği maçını kazandılar. Bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bütün hazırlığımız o maç için. Zor bir maça gidiyoruz ama oradan da puanlarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Oyun anlamında bir sıkıntımız yok"

Sahada iyi mücadele ettiklerini ancak skor olarak netice alamadıklarını belirten Karafırtınalar, "Oyun anlamında bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Kuvvet ve fizik anlamında, koşu mesafelerinde üst seviyedeyiz. Sadece skor anlamında netice alamadık. En kısa zaman da bunu da lehimize çevireceğiz. Lig çok uzun. Köprünün altından çok sular akacak. Çok iyi maçlarımız olacak. Zaman zaman da kaybedeceğiz. Sahada mücadeleyi her zaman göstereceğiz. Bunun sinyallerini bu hafta verdiğimizi düşünüyorum. Taraftara da 90 dakika destekledikleri için teşekkür ediyorum. Biz de en kısa zamanda onları ödüllendireceğiz. Ligde baktığımız zaman puanlar arka arkaya sıralanıyor. Bu hafta kazandığımızda biz de ilk 3'ün içinde yer alabiliriz. Milli takım arasından sonra takımlar oturur. Takımların gerçek yüzü biraz daha ortaya çıkar" diye konuştu.

"Balde telafi edecektir"

Boluspor'un son karşılaşmasında kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen ve girdiği net pozisyonları değerlendiremeyen golcü futbolcu Balde'yle ilgili de görüşlerini aktaran Karafırtınalar, "Ben de yıllarca santrfor oynadım. Onun kaçırdığından çok daha kötülerini kaçırdım. Bunlar futbolda var. Balde de bize biraz geç geldi. Fizik kalitesi çok iyi değil. Biz onu maç oynatarak fizik kalitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta yine oynayacak. Mutlaka telafi edecektir. O çok üst düzey bir futbolcu" ifadelerini kullandı. - BOLU

YORUMLAR
500
Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Pendikspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:45 Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:01:16. #1.13#
SON DAKİKA: Boluspor, Pendikspor deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement