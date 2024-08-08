Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: Seyircilere iyi bir futbol izlettireceğiz

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Tribünlere gelen seyircilere iyi bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Onun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Pazar günü evinde oynayacağı Iğdır FK maçına odaklanan kırmızı-beyazlı takım, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde günü tek antrenmanla tamamlayan Bolu temsilcisi, kuvvet, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

"Seyircilere iyi bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum"

Karşılaşma öncesinde İHA'ya konuşan Teknik Direktör Serhat Gülpınar, "Biz geldikten sonraki süreçte planladığımız şekilde hazırlıklarımızı devam ettirdik. Ama tabii bu demek değildir ki istediğimiz seviyeye gelebildik. Maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı tam da istediğimiz seviyede değiliz ama çalışıyoruz. Bu süreyi nasıl kısa hale getiririz onun için uğraşıyoruz. Maç haftasına da girdik. Hem bir taraftan lige hazırlanıp hem hazır olmayan oyuncuları hazırlayıp bir taraftan da oyun sistemini yerleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biraz zaman alacaktır ama inşallah tam anlamıyla da oturtabildiğimiz zaman futbol anlamında taraftarımıza tribünlere gelen seyircilere iyi bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu hafta Iğdır maçıyla da bir başlangıç yapıp ondan sonrasına adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz" dedi.

"İmza aşamasına gelinebilir"

Transferler hakkında açıklamalarda bulunan Gülpınar, "Sağ bek, sol bek, stoper, orta sahaya ve kaleye takviyeler yaptık. Bugün de bir iki tane işte denediğimiz oyuncular onlarla alakalı da henüz karar verilmedi ama onun akabinde imza aşamasına gelinebilir. Şu an için ön bölgeyle alakalı biraz eksiğimiz var. Santrafor mevkiyle alakalı. Onun için de yönetimimiz ve bizler her türlü araştırmayı yapıyoruz. Buraya olabilecek hem maddi anlamda hem de takım bütünlüğünü bozma katkı sağlayabilecek bir oyuncu bulabilirsek onu da takıma katmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Onları yanımızda görmek istiyoruz"

Taraftarlara mesaj veren teknik direktör Gülpınar, "İnşallah bize ilk maçtan itibaren Iğdır maçıyla başlayarak bütün sezon boyu desteklerini ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Onları yanımızda görmek istiyoruz. Tabii bu tek taraflı bir istek değil. Onların da mutlaka bizden iyi bir futbol iyi sonuçlar, puan sıralamasındaki yerde iyi bir konumlanma isteyecektir. İnşallah onlar üzerine düşeni yaparsa biz de adım adım onların istediği futbolu sergileyebilecek seviyeye gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah onlar bize yardım ederse onlarla birlikte iyi bir şekilde futbolumuzu sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu. - BOLU