Bucaspor evinde 24Erzincanspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 23 puanla Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Berkan Çetin görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan'ın yanı sıra kart cezalısı Tunç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Taraftarımızın desteği ile galibiyeti alan taraf olacağımıza inanıyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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