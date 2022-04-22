Bundesliga derbisi ve İspanya Kral Kupası finali Tivibu'da yayınlanacak - Son Dakika
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Bundesliga derbisi ve İspanya Kral Kupası finali Tivibu'da yayınlanacak

22.04.2022 10:26
Bundesliga derbisi ve İspanya Kral Kupası finali Tivibu'da yayınlanacak

Dijital TV platformu Tivibu'da, Bayern Munih-Borussia Dortmund ve İspanya Kral Kupası finali karşılaşmaları naklen yayınlanacak.

Dijital TV platformu Tivibu'da, Bayern Munih- Borussia Dortmund ve İspanya Kral Kupası finali karşılaşmaları naklen yayınlanacak.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Bundesliga derbisi "Bayern Munih - Borussia Dortmund" ve İspanya Kral Kupası finali maçlarını naklen ekranlara getirecek.

Dünyanın heyecanla beklediği Bayern Munih - Borussia Dortmund derbisi sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatırken Real Betis - Valencia'nın karşılaşacağı İspanya Kral Kupası finali bir kez daha seyirciyle buluşuyor.

Şampiyonluk mücadelesinde en güçlü aday Bayern Munih

2012-2013 sezondan beri şampiyonluğu elden bırakmayan Bayern Munih, bu sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayı olarak lider konumda bulunurken takipçisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım için de şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıyan karşılaşma, 23 Nisan Cumartesi günü Tivibu Spor 3 kanalından saat 19.30'da naklen yayınlanacak.

"Copa Del Rey" yalnızca Tivibu'da

2022 İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde geçen yılın finalisti Athletic Bilbao'yu eleyerek finale çıkmaya hak kazanan Valencia, güçlü rakibi Real Betis'le kozlarını paylaşacak. Sunuculuğunu Güney Mergen'in üstleneceği kıran kırana mücadele, 23 Nisan Cumartesi günü yalnızca Tivibu Spor 3 kanalından saat 23.00'da yaşanacak. - İSTANBUL

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İspanya Kral Kupası, Borussia Dortmund, Real Betis, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bundesliga derbisi ve İspanya Kral Kupası finali Tivibu'da yayınlanacak - Son Dakika


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