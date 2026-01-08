Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Gaziantep FK, teknik direktörü Burak Yılmaz'ın uzun süredir istediği transferde mutlu sona ulaştı.
Burak Yılmaz'ın talepleri doğrultusunda hareket eden Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor'dan eski futbolcusu Denis Draguş'u yeniden renklerine bağladı. Sezon başında ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da olan Draguş, Antep temsilcisine geri döndü. Yıldız oyuncu, takımının Antalya kampına dahil oldu.
Bu sezon Eyüpspor'da 12 maça çıkan Draguş, bu maçlarda takımı adına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Daha önce Gaziantep FK formasını 35 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)