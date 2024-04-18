Bursaspor, Afyonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Afyonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Metin Serbest gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
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