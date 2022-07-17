Bursaspor ara vermeden çalışıyor - Son Dakika
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Bursaspor ara vermeden çalışıyor

17.07.2022 20:33
Bursaspor ara vermeden çalışıyor

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım akşam antrenmanında tam sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı Bursaspor günü çift kale maçla tamamladı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor ara vermeden çalışıyor - Son Dakika

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