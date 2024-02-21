Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı

Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, pas çalışmasıyla sona erdi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

21.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Bucaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:17:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement