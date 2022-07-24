Bursaspor'da kıran kırana antrenman - Son Dakika
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Bursaspor'da kıran kırana antrenman

24.07.2022 20:27
Bursaspor'da kıran kırana antrenman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da akşam antrenmanı yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da akşam antrenmanı yapıldı. Yeşil-beyazlı futbolcular, çift kale maçta kıran kırana mücadele etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarınabu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maçlar ve tempolu koşular yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor esneklik çalışması yaptı Bursaspor esneklik çalışması yaptı Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da kıran kırana antrenman - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da kıran kırana antrenman - Son Dakika
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