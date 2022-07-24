Bursaspor esneklik çalışması yaptı - Son Dakika
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Bursaspor esneklik çalışması yaptı

24.07.2022 12:19
Bursaspor esneklik çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında esneklik ve denge çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında esneklik ve denge çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman esneklik ve denge hareketleriyle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor Bursaspor'da maç antrenmanı devam ediyor Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor esneklik çalışması yaptı - Son Dakika

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