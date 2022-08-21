Bursaspor günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

21.08.2022 20:35
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı.

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam antrenmanında yoğun dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yoğun dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor salonda çalıştı Bursaspor salonda çalıştı Bursaspor kuvvet çalıştı Bursaspor kuvvet çalıştı
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika
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