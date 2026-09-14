Bursasporlu Elitim, Lincoln ve Saranic, Esenler Erokspor beraberliğini değerlendirdi - Son Dakika
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Bursasporlu Elitim, Lincoln ve Saranic, Esenler Erokspor beraberliğini değerlendirdi

Bursasporlu Elitim, Lincoln ve Saranic, Esenler Erokspor beraberliğini değerlendirdi
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Bursasporlu Juergen Elitim, Lincoln Henrique ve Ivan Saranic, 2-2 sona eren Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcular, kaçan fırsatlar nedeniyle 3 puanı kazanamadıklarını belirterek gelecek maça odaklandıklarını söyledi.

BURSASPORLU Juergen Elitim, Lincoln Henrique ve Ivan Saranic, 2-2 sona eren Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

1'inci Lig'in 7'nci haftasında Bursaspor sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde oynadığı 7 maçın 5'inde sahadan galip ayrılan yeşil-beyazlılar; 1 maçta beraberlik ¬alıp, 1 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Ligde averajla liderliğini sürdüren Bursaspor'da Juergen Elitim, Lincoln Henrique ve Ivan Saranic açıklamalarda bulundu.

ELİTİM: 3 PUANI KAZANABİLİRDİK

Çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak bunları sonuçlandıramadıklarını belirtiği aktarılan Juergen Elitim, "Skor bizim için tabii ki hayal kırıklığı oldu. Elimizde olan bir maçtı, çok sayıda pozisyona girdik, sonuçlandıramadık. Üzgünüz ve hayal kırıklığına uğradık. 3 puanı kazanabilirdik ama olmadı. Lig uzun bir maraton, önümüzde daha çok fazla maç ve uzun bir yol var. Salı günü tekrar buluşup antrenmanımızı yapacak ve milli aradan önceki son maçımıza hazırlanacağız" diye konuştu.

LİNCOLN: KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Yakalanan fırsatların değerlendirilememesinin sonuca etki ettiğini vurgulayan Lincoln Henrique "Maç hakkında söyleyecek bir şey yok, mutlu değiliz. İyi bir maç değildi, kazanamadık. 3 puanı kazanmamız gerekiyordu. Eğer girdiğiniz pozisyonları sonuçlandıramazsanız kazanamıyorsunuz. Bundan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız ve o maçı kazanmak için yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SARANİC: ŞAMPİYONLUK KOLTUĞUNA ODAKLANACAĞIZ

90 dakika boyunca mücadele ettiklerini belirten Ivan Saranic, "Zor bir maçtı. 90 dakika her şeyimizi sahaya verdik ve mücadelemizi ettik ama bugün 2 puan kaybettik. Gelecek haftaki maçta 3 puan almaya ve birincilik koltuğuna oturmaya odaklanacağız" şeklinde konuştu. İlk kez taraftarın önünde forma giydiğini ve atmosferden çok etkilendiğini dile getirilen Saranic, "İnanılmazlardı gerçekten, çılgıncaydı. İlk defa onların önünde oynadım. Umarım gelecek maçta da böyle bir kalabalık yine bizi destekler" dedi.

Kaynak: DHA

Lincoln Henrique, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursasporlu Elitim, Lincoln ve Saranic, Esenler Erokspor beraberliğini değerlendirdi - Son Dakika

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